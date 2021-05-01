Більше тисячі щеплень від COVID-19 провели на Тернопільщині учора. А загалом в області вакцинувалося понад 24 тисячі осіб. Серед них — лікарі, поліцейські, рятувальники, священики, соціальні працівники, публічні особи, а також люди з груп ризику.

Як повідомила регіональна координаторка з вакцинальної кампанії в області Марія Павельєва, щеплення проводять у 57 пунктах. Списки для вакцинації складають сімейні лікарі.

“Всього з початку вакцинації в Тернопільській області першою дозою щеплено 24035 людей: Oxford/AstraZeneca (CoviShield) – 17998, CoronaVac — 947, Pfizer-BioNTech — 1170, AstraZeneca-SKBio — 3920. Звертаємося до жителів області, щоб ви не нехтували, а приходили на вакцинацію, щоб захистити себе, своє здоров’я, а також своїх близьких, які можуть бути у групі ризику. Для того, щоб зупинити передачу вірусу, імунітет має виробитися у 65% населення, а це означає, що вакцинація необхідна”.

Додамо, у п’ятницю в Україну прибула чергова партія вакцин від COVID-19 — 500 тисяч доз препарату CoronaVac. Наступного тижня цю вакцину розприділять між областями.