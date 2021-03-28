Головний лікар обласної університетської лікарні Василь Бліхар вакцинувався від COVID-19.

Він переконаний: вакцинація – одна з невід’ємних складових у боротьбі з пандемією коронавірусу.

“Аби повернутись до звичного життя, життя без карантину, слід набути колективного імунітету. Це можливо або перехворівши COVID-19, або провести вакцинацію від коронавірусу. Сьогодні вакцинація необхідна у боротьбі з вірусом. Адже саме медики перебувають на передовій подолання інфекції. Їх захист – це гарантія збереження здоров’я та життя громадян. Потрібно зрозуміти — лише з відповідальним ставленням до карантинних правил та рекомендацій МОЗ, зможемо подолати пандемію», – наголосив Василь Бліхар.

Минулої доби в області вакцинувалися 590 жителів краю. А загалом від початку цієї кампанії щеплення провели для дев’яти тисяч людей на Тернопільщині. У пріоритеті — медики, які працюють з хворими на коронавірус. Втім, уже стартував другий етап вакцинації, на яку можуть записуватися люди від 80 років.