Понад десять тисяч жителів краю вже вакцинувалися від коронавірусу.

Про це повідомила регіональна координаторка з вакцинальної кампанії в області Марія Павельєва. За її словами, нині триває другий етап щеплення, на процедуру можуть записуватися люди від 80-ти років, а також громадські діячі.

Сьогодні в області працює 22 пункти щеплень, а також 9 мобільних бригад. Громадським діячам процедуру проводять у разі залишку вакцини.

“Протягом цього етапу передбачено вакцинувати близько 70 тис. працівників первинної медицини по всій країні. Першими щеплюватимуть працівників мережі первинної медицини, зокрема сімейних лікарів та їхніх помічників. Вакцинація буде відбуватися на новій платформі – у стаціонарних, тимчасових або постійних пунктах щеплення. В нашій області обладнано 23 таких пункти на базі закладів первинної медико-санітарної допомоги. Для них були підготовлені медичні працівники, які пройшли спеціальне навчання”, – зазначила Марія Павельєва.

З 29 березня проходитиме вакцинація людей віком від 80 років, які попередньо записалися до листа очікування в додатку «Дія» або через контакт-центр МОЗ.