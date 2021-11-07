Понад 430 тис. жителів Тернопільщини вакцинувалися від COVID-19.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Втім, для колективного імунітету необхідно імунізувати понад 80% населення.

Щодоби на Тернопільщині проводять понад 5 тис. щеплень. Імунізуватися можна у центрах масової вакцинації, пунктах щеплення, а також вдома. “Ми зробили вакцину максимально доступною. Наші мобільні бригади виїжджають у села. Ми розгорнули також тимчасові пункти щеплення. Ми вкотре просимо жителів області переглянути своє бачення, почути медиків, нас, організаторів охорони здоров’я — про велику відповідальність за формування колективного імунітету”, – каже Ольга Ярмоленко.

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Додамо, з 21 жовтня на Тернопільщині почали діяти додаткові карантинні обмеження, які стосуються невакцинованих жителів області. А з 8 листопада, за наказом МОЗ, в Україні відсторонятимуть від роботи невакцинованих працівників закладів освіти, органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій і їхніх структурних підрозділів.