Понад триста тисяч жителів Тернопільщини вакцинувалися від COVID-19. Про це повідомила координаторка вакцинальної кампанії в області Марія Павельєва. Протягом доби у краї зробили близько двох тисяч щеплень.

Загалом кількість імунізованого населення в області є недостатньою для формування колективного імунітету. Зокрема, протягом тижня на 20% знизилися темпи вакцинації.

«Треба нарощувати темпи вакцинації. Насамперед йдеться про доросле соціально активне населення. Темпи вакцинації мали б бути вищими. Кількість людей в області, яка щеплена двома дозами, не є достатньою – це близько 15%. Це недостатньо, щоб говорити про колективний імунітет – про захист населення в області в цілому. Поширюється дуже багато фейків – це часто є причиною антивакцинальних настроїв. Більшість людей якимось чином сприймають цю інформацію. Також у цей період у нас простежується захворюваність гострими респіраторними інфекціями. Таким чином простежується небажання чи неготовність вакцинуватися. Хоча ми закликаємо сьогодні, звертаємося до всіх, особливо до населення старшого 60 років, оскільки це та вікова категорія, яка найбільше потерпає від захворюваності. Тут найчастіше простежуються ускладнення від захворюваності та летальні випадки», – каже Марія Павельєва.

Додамо, на Тернопільщині працює 15 центрів масової вакцинації та 56 пунктів вакцинації. Також щеплення проводять мобільні бригади за місцем проживання жителів краю.