Майже тридцять тисяч людей на Тернопільщині щепили від COVID-19. Цими вихідними вакцинували жителів краю, які зареєструвалися через портал “Дія”.

У пріоритеті — щеплення людей, яким виповнилося 65 років. Щоб отримати процедуру, необхідно звернутися до сімейного лікаря.

“Також звернення можна зареєструвати через портал “Дія”. Загалом темпи вакцинації у Тернопільській області хороші, відповідно до надходження вакцин. Якби щеплення проводили всім охочим, а не за цільовим призначенням, то цифри були б іншим. Зараз у людей більша довіра до вакцини. І допомогло у цьому, зокрема, щеплення лідерів думок, інших відомих людей. Люди менше сумніваються та розуміють, що вакцинація — це ефективний захист від хвороби. Але варто розуміти, щоб отримати колективний імунітет, потрібно щепити більше половини населення. Наразі та кількість людей, які вакцинувалися, забезпечує лише індивідуальний захист”, – каже регіональна координаторка з вакцинальної кампанії області Марія Павельєва.

Додамо, всього на Тернопільщині вакциновано 29654 людини: препаратом Oxford/AstraZeneca (CoviShield) – 17998, CoronaVac — 1180; Pfizer-BioNTech — 1170; AstraZeneca-SKBio — 8000. Майже трьохсот людей щепили другою дозою. Триває вакцинальна кампанія у регіоні від 25 лютого.