Минулої доби імунізувалися від коронавірусу більше тисячі жителів краю.

Про це повідомила регіональна координаторка з вакцинальної кампанії Марія Павельєва. А загалом в області щепилося від COVID-19 понад сімдесят тисяч жителів краю.

Загалом на Тернопільщині вакцинацію проводять майже тридцять мобільних бригад у п’ятдесяти шести пунктах щеплень. Щоб збільшити темпи вакцинації, організовують навчання для нових бригад.

«Наразі є потреба для збільшення кількості мобільних бригад. Оскільки одна бригада в день може зробити близько ста щеплень. Розпочинаємо навчання для нових мобільних бригад, для того, щоб вони могли працювати на всіх територіях. В нас є тренери, які можуть проводити таке навчання. Впродовж літа вони будуть проводити навчання, щоб більше медичних працівників були готові працювати і проводити вакцинацію».

Додамо, наразі триває четвертий етап вакцинації. Під час цього періоду щеплюють людей від 18 до 59 років, які мають хронічні захворювання.