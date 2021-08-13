27% жителів краю вакцинувалися від COVID-19.

Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Імунізуватися на Тернопільщині можуть також й іноземці, які мають посвідки на тимчасове проживання в Україні.

Вакцинація захищає й від штаму Дельта, який зараз домінує в області та й в інших регіонах України, – каже Оксана Чайчук. Зокрема, зменшує ймовірність розвитку ускладнень.

«На території Тернопільської області функціонує в основному штам Дельта. Він небезпечніший, ніж попередні штами, оскільки має більшу контагіозність. Він вражає більше людей в контактах, він має важчий перебіг, вражає молодших людей. Також при ураженні штамом Дельта коротший інкубаційний період. З 52 осіб, у яких виявлено штам Дельта, 10 осіб госпіталізовано. Люди, які захворіли, не були щеплені жодного разу. Двоє хворих ще перебувають у Чортківській лікарні. Одна людина в стані середньої важкості, друга – у важкому стані. Більшість з інфікованих штамом Дельта перебували за кордоном – Єгипет, Туреччина, Великобританія, Кіпр, Італія, Польща, Канада».

Загалом від початку вакцинальної кампанії на Тернопільщині щепилося понад 150 тис. жителів краю. Минулої доби провели близько чотирьох тисяч процедур.