Минулої доби на Тернопільщині вакцинували близько трьох тисяч жителів краю. А загалом від початку вакцинальної кампанії в області щепили майже 35% людей.

Як повідомив епідеміолог обласного центру контролю хвороб Володимир Паничев, понад сімсот тисяч жителів краю вже стикалися із COVID-19. Втім, наразі поширюються нові штами коронавірусу, якими жителі краю ризикують інфікуватися.

“Можна говорити, що більше сімсот тисяч людей зустрічалися з вірусом. Тобто зараз вже є певний прошарок імунного населення, як завдяки природно набутому імунітету, так і завдяки вакцинам, які впливають вже на інтенсивність епідемічного процесу. У нас вакциновано понад двісті тисяч людей. Всі вакцини значною мірою ефективні проти коронавірусу. Зараз ми не маємо таких рівнів захворюваності, як у минулому році. Наш прогноз — не дивлячись на те, що ситуація буде ускладнюватися, кількість хворих буде значно меншою, аніж в аналогічні періоди минулого року. І ми вже не мали б сягати значних цифр щоденних. Хоча епідемічний процес буде себе проявляти і захворюваність буде досить високою”.

Загалом в області від COVID-19 щеплено понад 215 тис. осіб. За словами лікарів, такої кількості імунного населення недостатньо, щоб зупинити поширення вірусу.