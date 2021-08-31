Понад 200 тис. жителів краю вже вакцинували від COVID-19. Це 34% населення, – повідомила начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Минулої доби провели близько двох тисяч процедур.

Наразі в області працює 15 центрів масової вакцинації. Вони розміщені у різних районах Тернопільщини. Щепитися можна однією із доступних вакцин від COVID-19: AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac, Comirnaty від Pfizer та Moderna. Вакцинація доступна для всіх охочих громадян, віком від 18-ти років. У виняткових випадках щеплення проводять дітям від 12 років.

“Якщо порівнювати із кожним тижнем, то в нас збільшується кількість проведених щеплень. Зокрема, на 10 тисяч збільшилося із попереднім тижнем. На сьогоднішній день понад 200 тис. жителів Тернопільщини вже провакциновано. Сьогодні ми наближаємо вакцину до кожного жителя Тернопільської області. В амбулаторіях, де не було пунктів щеплення ми розгортаємо тимчасові пункти щеплень, де здійснюється вакцинація, і куди зручніше звернутися людям. Вкотре нагадуємо, єдиним способом вберегтися від важкого перебігу захворювання на COVID-19 є вакцинація. Звертаюся до кожного жителя Тернопільської області проявити свою позицію щодо необхідності проведення вакцинації. Вакцинація – це єдиний спосіб, який може вберегти людину від смерті і від госпіталізації”, – наголосила Ольга Ярмоленко.

Лікарі наголошують: вакцинація береже від важких форм COVID-19, зокрема захищає від штаму Дельта, який наразі поширюється в Україні.