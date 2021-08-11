Від COVID-19 щепилося майже 150 тисяч мешканців Тернопільщини

Майже 150 тис. жителів краю вакцинувалися від COVID-19 на Тернопільщині.

Про це повідомила начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Минулої доби провели близько чотирьох тисяч щеплень.

Наразі у регіоні триває п’ятий етап вакцинації. Процедура стала доступною для всіх охочих жителів краю. Втім, перешкоджають масовій імунізації антивакцинальні настрої.

«Зараз вакцинація повністю доступна. Ми розгортаємо нові центри масової вакцинації, збільшуємо кількість мобільних бригад. Також зараз мають право вакцинуватися іноземні громадяни, які мають посвідку на постійне місце проживання. Триває вакцинація організованих колективів. Доступні усі чотири види вакцин: Moderna, AstraZeneca, CoronaVac і Pfizer. Цих вакцин є достатньо, щоб щепити всіх охочих».

Нині в області працює 15 центрів вакцинації; 56 пунктів вакцинації, а також до роботи задіяно 47 мобільних бригад.