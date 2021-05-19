На Тернопільщині щеплюють вчителів, які задіяні у ЗНО-2021. Освітянам проводять другу фазу вакцинації препаратом CoronaVac від Sinovac Biotech.

Як зазначила регіональна координаторка вакцинальної кампанії в області Марія Павельєва, вчителям місяць тому провели першу дозу щеплення, а для повної імунізації необхідно отримати дві дози цієї вакцини з інтервалом у 28 днів.

“Щеплюємо освітян, залучених до проведення ЗНО у 2021 році. Зокрема, їм вже проводять другу дозу вакцинації. Також звертаємося до освітян — якщо вас ще не повідомили про те, коли ви отримаєте другу дозу, зверніться до керівника вашого закладу. Той надішле запит про організацію другого щеплення до регіонального координатора з імунізації та сповістить вас про дату та місце вакцинації. Адже вакцинація — найефективніший спосіб захистити себе від COVID-19 чи важкого перебігу хвороби”.

Нагадаємо, що зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться 21 травня й триватиме до 15 червня 2021 року. Цієї п’ятниці тернопільські абітурієнти складатимуть тестування з хімії. В області діятиме два пункти тестування, які працюватимуть з дотриманням карантинних вимог.