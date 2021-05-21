Керівниця інфекційного відділення дитячої міської лікарні Ольга Дивоняк щепилася повторно від COVID-19. Жінка на Тернопільщині першою вакцинувалася від коронавірусу 25 лютого. Одразу після щеплення повернулася до роботи.

Ольга Дивоняк працює дитячим інфекціоністом 26 років. Переконана, що найефективнішим способом боротьби з інфекціями є щеплення. Це стосується не тільки коронавірусу, а й інших захворювань.

«Перенесла вакцинацію добре, ніяких побічних впливів не було. За цей період не хворіла, і, сподіваюся, в майбутньому також не буду. Хочу звернутися до жителів області: не зволікайте, записуйтеся на вакцинацію, а також дотримуйтеся маскового режиму і соціальної дистанції”, – зазначила Ольга Дивоняк.

Вона вакцинувалася препаратом AstraZeneca. Ця вакцина схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я і Європейською агенцією з лікарських засобів. Препарат дозволили використовувати у понад 50 країн світу, серед яких ЄС, Велика Британія та США.