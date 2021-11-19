Одинадцять летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 18 листопада.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
1 – жінка 66 р., Кременецький район;
2 – чоловік 34 р., м. Тернопіль;
3 – жінка 81 р., м. Кременець;
4 – жінка 78 р., м. Тернопіль;
5 – жінка 86 р., Тернопільський район;
6 – жінка 88 р., м. Тернопіль;
7 – жінка 62 р., Тернопільський район;
8 – чоловік 87 р., м. Тернопіль;
9 – чоловік 86 р., Чортківський район;
10 – чоловік 65 р., м. Тернопіль;
11 – жінка 76 р., м. Кременець.
Загалом на Тернопільщині минулої доби зафіксовано 394 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 429 людей.
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