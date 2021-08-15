Іноземних студентів вакцинують від COVID-19 у Тернополі.

Про це повідомила начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Вакцина для них безкоштовна, а проведення процедури платне.

Пункт вакцинації студентів працює на вул. Коцюбинського у Тернополі. Перед щепленням іноземці підписують відповідні документи. Після проведення двох процедур їм видадуть сертифікати.

“Ми розпочали вакцинацію іноземних студентів із тимчасовими посвідками. Міністерство охорони здоров’я розробило механізм, як ми можемо їх вакцинувати. Вакцина для них є безкоштовною, але сама процедура платною. Коштує це 140 грн”, – зазначає Ольга Ярмоленко.

Також триває вакцинація педагогічних працівників. До початку навчального року має бути щеплено 80% колективів. У протилежному вони не зможуть працювати в очному режимі у разі ускладнення епідситуації.