Вісім летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 23 жовтня.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
- жінка 37 р., м. Тернопіль;
- жінка 78 р., Чортківський район;
- чоловік 40 р., м. Тернопіль;
- жінка 59 р., Тернопільський район;
- жінка 63 р., м. Тернопіль;
- чоловік 63 р., Тернопільськийрайон;
- чоловік 68 р., м. Заліщики;
- чоловік 68 р., м. Тернопіль.
Загалом за добу зафіксували 616 нових випадів коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 298 осіб.
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