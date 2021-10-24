Вісім летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 23 жовтня.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:

  • жінка 37 р., м. Тернопіль;
  • жінка 78 р., Чортківський район;
  • чоловік 40 р., м. Тернопіль;
  • жінка 59 р., Тернопільський район;
  • жінка 63 р., м. Тернопіль;
  • чоловік 63 р., Тернопільськийрайон;
  • чоловік 68 р., м. Заліщики;
  • чоловік 68 р., м. Тернопіль.

Загалом за добу зафіксували 616 нових випадів коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 298 осіб.