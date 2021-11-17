18 летальних випадків внаслідок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 16 листопада.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
1 – жінка 71 р., м. Тернопіль;
2 – жінка 81 р., м. Тернопіль;
3 – чоловік 80 р., м. Тернопіль;
4 – жінка 66 р., м. Тернопіль;
5 – чоловік 55 р., Кременецький район;
6 – жінка 61 р., м. Тернопіль;
7 – жінка 64 р., м. Тернопіль;
8 – жінка 76 р., Чортківський район;
9 – чоловік 64 р., м. Тернопіль;
10 – жінка 80 р., Чортківський район;
11 – жінка 83 р., м. Тернопіль;
12 – жінка 89 р., м. Тернопіль;
13 – чоловік 83 р., Тернопільський район;
14 – жінка 76 р., Тернопільський район;
15 – чоловік 55 р., Тернопільський район;
16 – чоловік 84 р., Тернопільський район;
17 – жінка 86 р., м. Тернопіль;
18 – чоловік 78 р., Кременецький район.
Загалом за минулу добу в області зафіксовано 367 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 565 осіб.
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