Від численних поранень на передовій загинув тернополянин Вадим Гайдін

У ході проведення операції розвідки по пошуку ворожих ДРГ і корегувальників, від численних осколкових поранень загинув боєць ДУК “Правого сектора” Тернопільщини Вадим Гайдін друг “МАЙСТЕР”.

Про це повідомляють у Правому секторі Тернопільщини.

Троє бійців розвідгрупи отримали легкі осколкові поранення і контузії. Друг Майстер йшов в головному розвіддозорі групи.

Майстер командував відділенням батальйону Донбас в 2014-2015 роках. З початком повномаштабної інтервенції росії з доблестю і честю виконував бойові завдання в складі Другої роти Другого Окремого Батальйону ДУК.

“Друже, Господь прийняв тебе в свої обійми! Помолімося за Воїна Вадима Гайдіна.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям”, – ідеться у зверненні Правого сектору.

Попрощатись з Вадимом Гайдіним другом “Майстром” можуть усі бажаючі 20-го березня з 13:00 в Домі печалі (Микулинецька 27). Парастас та похорон відбудеться о 16:00 в Архикатедральному Соборі НЗПБ. Після цього відбудеться поховання на Микулинецькому кладовищі на Алеї Героїв.