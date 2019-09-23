Трагічна автопригода сталася у неділю, 22 вересня, близько 16.20 при виїзді з Чорткова в напрямку села Ягільниця.

За попередніми даними, 28-річний житель Чорткова, керуючи автомобілем «ВАЗ-2109», виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з вантажівкою «МАН», повідомляють у поліції.

Удар був такої сили, що від «дев’ятки» майже нічого не залишилося. Її водій отримав травми несумісні з життям.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого. Триває досудове розслідування.