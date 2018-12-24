Військові-контрактники з Тернополя отримали по 15000 гривень від міськради

24/12/2018 Розмір тексту:

З початку цього року 100 тернополян, які пішли на військову службу за контрактом, скористалися своїм правом отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 15 000 гривень від Тернопільської міської ради.

Ці кошти передбачені у «Програмі підтримки обороноздатності військових формувань тернопільського гарнізону», яка діє у нашому місті з 2016 року.

Як розповідає очільник Тернополя Сергій Надал, на сесії міської ради були передбачені додатково 525 тис.грн., які будуть виплачені найближчими днями тим військовослужбовцям, які на даний момент подали необхідні документи та уклали контракти на службу.

«Сьогодні українській армії має допомагати влада на всіх рівнях, в тому числі й на муніципальному. В умовах ООС, ми разом маємо забезпечити створення сучасної професійної контрактної армії, – зазначив Сергій Надал. – У міській програмі передбачено, що кожен з тернополян, хто піде на військову службу за контрактом, отримає по 15 тисяч гривень чи на придбання необхідних речей для служби, чи на будь-які інші потреби. Такий досвід Програми ми плануємо продовжити і у наступні роки».