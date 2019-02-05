Військові комісаріати Тернопільщини вже приписали до призовних дільниць третину юнаків

05/02/2019 Розмір тексту:

На Тернопільщині проводяться заходи щодо приписки юнаків 2002 року народження до призовних дільниць. Кожного юнака відповідного віку викликають до військових комісаріатів, де вивчають на предмет придатності до військової служби та взяття їх на військовий облік.

Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» для приписки до призовної дільниці громадяни України зобов’язані особисто прибути до районного (міського) військового комісаріату в строк, зазначений у повістці, та подати необхідні документи, перелік яких установлюється Міністерством оборони України.

Як повідомили в Тернопільському обласному військовому комісаріаті, цього року на призовних дільницях районних (міських) військкоматів, на військовий облік буде взято понад 6000 юнаків.

– Триватиме приписна кампанія згідно графіка до 31 березня, – повідомив ТВО начальника відділу комплектування та призову (підготовки до військової служби) – заступник військового комісара Тернопільського облвійськкомату майор Юрій Дмитрів, – під час цього загальнодержавного заходу юнаки пройдуть медичні комісії, їхні морально-ділові та фізичні якості будуть вивчені психологами й офіцерами військкоматів. На підставі отриманих результатів наприкінці приписної кампанії кожен допризовник знатиме про те, в якому саме роді військ він зможе проходити службу, або ж причину зняття з військового обліку.

Варто зазначити, що ще до початку приписної кампанії особовим складом військових комісаріатів Тернопільщини проведено ряд підготовчих заходів. Зокрема, проведено заняття з особовим складом, які залучаються до приписки тернополян, складено списки юнаків, яким у 2019 році виповнюється 17 років, графіки проведення засідань комісій з питань приписки, сформовано особові справи призовників. Результат проведеної підготовчої роботи говорить сам за себе – з початку приписної кампанії уже понад 2000 юнаків, або 35% від загальної кількості пройшли приписку до призовних дільниць області.

Слід додати, що у період приписних кампаній офіцери військкоматів проводять також роз’яснювальну роботу щодо вступу тернополян до вищих військово-навчальних закладів та проходження військової служби за контрактом.

Василь Лабай, інформаційне агентство оборонного відомства, фото автора