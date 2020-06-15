Правоохоронці Тернопільщини викрили контрабандний канал доставки з Польщі лікарського засобу, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

За даними слідства, у грудні минулого року, двоє громадян України на орендованому автомобілі у спеціально переобладнаному пальному баці намагалися ввезти на митну територію України 110 банок препарату «Galpseud Tablets» із вмістом прекурсору псевдоефедрину. Вартість партії такого лікарського засобу на «чорному ринку» складає близько 250 тис грн.

Досудове розслідування стосовно злочинної діяльності групи осіб завершено. Обвинувальний акт за фактом вчинення ними злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України, скеровано до суду.

За інкримінований злочин КК України передбачено покарання від 10 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.