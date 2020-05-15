Ще до початку вчорашньої сесії Теребовлянської міської ради біля будівлі Центру культури і дозвілля, де мало відбутися засідання, зібралося чимало ветеранів АТО, волонтерів й активістів. Усі вони прийшли відстояти земельні питання своїх побратимів і не допустити дерибану землі у громаді.

Ситуація в районі загострилася, коли місяць тому, попри суворий карантин, міський голова вирішив скликати сесію і тихцем від громадськості винести на голосування понад сотню земельних питань, серед яких — виділення ділянок рідним працівників міської ради, родичам фермерів, лікарів, бізнесменів, пише Нова Тернопільська газета. Водночас — практично відсутні питання ветеранів війни на Донбасі. Про це дізналися активісти і прийшли на сесію. Розгляд земельних питань тоді змушені були перенесли. Представники громадськості поставили вимогу, щоб до наступної сесії міська рада скликала земельну комісію і серйозно вивчила питання пріоритетності виділення ділянок на території громади. Першочергово — ветеранам АТО і малозабезпеченим родинам. Сьогодні приїхали підтримати районні спілки ветеранів АТО та місцевий осередок «Правого сектора» їхні побратими з Тернополя. Гострі дискусії, закиди на адресу міської ради, відверті виступи — атмосфера на сесії нагадувала своєрідний «земельний Майдан» у райцентрі.

— Місяць тому ми з вами зустрічалися, ви тоді хотіли «під шумок» зробити дерибан землі, — звернувся до керівництва міської ради ветеран АТО Олександр Починок. — Вам нагадували, що ви прийшли до влади на крові. Триває сьомий рік війни, а вам байдуже до наших захисників. На жаль, вашими злочинними діями ще не зайнялися правоохоронні органи. Тепер до списку питань. Антоніна Панченко з Ласківців — 1,8 га, вдруге користується правом на отримання ділянки. Хто які довідки підробляв? Правоохоронці мають цим зайнятися. Дерибан пасовища: п’ять осіб по 1,8 га землі. У сільській раді всі виступили проти цього. Але вас це не хвилює. Право на першочергове отримання земельних ділянок, зокрема, й під сільське господарство мають бійці, які захищали цю землю, проливали свою кров за неї. На ту ж саму ділянку штовхаєте двох бійців. Ділите їм навпіл по 0,65 га… Багатьом побратимам відмовляють в наданні належної ділянки. Натомість сини депутатів, їхні дружини, родичі чиновників, навіть люди, які не проживають на території України, це — Богдан Грицишин, сім’я Апостолів — отримують без проблем земельні ділянки по 2 га. Можемо зараз зробити пряме включення на передову з бійцями з Теребовлянщини, які воюють із 2014-го року, мали поранення. До вас не можливо достукатися! «Землі нема…» — таку відповідь чують побратими, коли приходять до міської ради написати заяву на отримання ділянки. Ми радили вам провести громадські слухання, створити робочу групу. Земельний відділ зобов’язаний допомагати бійцям збирати документи для отримання землі, підшукувати вільну ділянку. Але від минулої сесії ви нічого не зробили… Далі пропихаєте питання приближених до вас осіб. Ми зібралися, щоб зупинити цю вакханалію! Невже ви хочете, щоб ми самі наводили порядок? Навіщо провокуєте людей? Навіщо далі крадете? Я вчора чув на земельній комісії, як всі ви любите Україну, поважаєте захисників, але насправді ви не те, що не поважаєте, ви взагалі їх не помічаєте.

Перед розглядом питань порядку денного до міського голови і депутатів звернувся голова обласного штабу «Правого сектора» Назар Сарабун.

— Після першої сесії були спроби стикнути ветеранське середовище лобами, надходили телефонні дзвінки від спецслужб та інших осіб. Особисто мені були погрози, — повідомив Назар. — Проте я можу відстояти свою позицію, відстояти інших. Питання землі було споконвічним питанням розбрату. Але хіба ми не за землю воювали? Наші ветерани ішли на війну голі й босі. А зараз хтось наважується вихвалятися, скільки він тисяч «впхав» на Схід. Так робить останній боягуз. Найлегше щось віддати — і не чіпайте мене. Так не має бути! Коли ветерани ішли на війну, вони ні в кого не запитували дозволу. Повернулися — чи хтось із вас провідав їх, запитав, як почуваються, чи мають роботу, землю? А їм доводиться тепер ходити з папірцями по кабінетах… У час війни питання землі взагалі не повинно стояти! Ми ще не відстояли нашу землю на Сході, щоб її роздавати наліво і направо.

Серед більше сотні питань, винесених на розгляд сесії, було одне, що стосувалося трьох учасників АТО з села Кровинка. Вони просили виділити їм 2 га землі — у рівних частках на трьох.

Голова Теребовлянської ОТГ Сергій Поперечний пояснив, що більше заяв від ветеранів не надходило, тому взяли до уваги заяви інших громадян.

— Стосовно ділянок для індивідуального будівництва, то ми вже виділили їх 108 учасникам АТО. Пропонували уділи ще кільком, але вони відмовилися брати, бо там — пагорби, — пояснив Сергій Іванович. — 26 учасникам АТО надали ділянки для ведення індивідуального садівництва, 82 особам — для гаражного будівництва (роздали не тільки теребовлянцям, а й ветеранам із району, хоч жодна громада коштів нам за це не надала). 212 учасникам АТО роздали ділянки сільськогосподарського призначення. Загалом виділили понад 400 ділянок. І те, що ви кажете, що ми покрали, то це трошки не так… Покажіть хоч одну громаду, де стільки зробили для учасників АТО.

На сесію прийшли також теребовлянці, чиї питання були у скандальному порядку денному. Першим слово попросив головний лікар районної лікарні Михайло Никеруй. Пояснив, що заяву на отримання ділянки написала його донька, яка, як і кожен громадянин, має право отримати уділ. Лікар згадав про нелегку долю своїх предків, про свій вклад у районну медицину. Проте його слова обурили присутню в залі голову БФ «Чесна Україна» Любов Солтис. «Скажу про вашу «чисту» совість. Мій син загинув на будівництві на підприємстві вашого брата. Підрядник, який керував роботами, відразу потрапив до вашої лікарні і ви «зробили» йому передінфарктний стан, щоб він не відповідав, — не стримала емоцій Любов Євгенівна. — У вашого брата багато землі, він може вділити 2 га вашій доньці. Мені, як матері-героїні, міська рада відмовила в наданні землі, натомість отримали ділянки ваш брат, його син, ще одна жінка, яка здає йому в оренду. Як не прикро, для простих людей міська рада не має землі, тільки для приближених…»

До президії й присутніх у залі звернулися й інші мешканці Теребовлянської ОТГ зі своїми претензіями щодо надання земельних ділянок далеко не бідним родинам. Після їхніх виступів депутати вже не насмілилися голосувати за претензійні питання, тож майже третина питань не набрала необхідної кількості голосів. За інші питання, які стосувалися малозабезпечених, багатодітних чи молодих сімей, проголосували.

«Це маленька перемога!» — підсумували представники громадськості.

Іванка Гошій, Нова Тернопільська газета