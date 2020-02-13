За сприяння та надання всебічної допомоги поліцейським у розкритті тяжкого резонансного злочину нагородили колишнього працівника органів внутрішніх справ Івана Байрака.
Як розповіли у поліції, чоловік 33 роки віддав службі. У 2009 році вийшов на пенсію, проте не припиняв ділитися своїм досвідом з колегами. Завдяки плідній співпраці з управлінням Нацполіції, вдалось оперативно розкрити шахрайство щодо зловмисника, який видурив благодійні кошти, зібрані на лікування дітей з Угринова.
Заступник начальника кримінальної поліції Степан Яцух подякував Івану Байраку за допомогу.
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