Учасник АТО Остап Грицай з Козови власноруч виготовляє прилади нічого бачення, які дозволяють водіям керувати технічкою вночі.

Про це повідомляють на сторінці Самооборони Козівщини.

“Наш “електронік” самооборонівець, ветеран- учасник АТО Остап Грицай за короткий період власноручно змонтував 16 приборів нічного бачення, щоб водіям безпечно пересуватися без фар у темну пору доби, не ставши мішенню для ворога.

Попередньо відправлені 7 приборів на фронт, отримали схвальну оцінку від наших воїнів-земляків.

Ще дев’ять приборів, які нещодавно змонтував наш ветеран, будуть відправлені волонтерами під час поїздки до наших захисників на наступний тиждень.

З таким тилом ми непереможні!”, – ідеться у повідомленні.