Весняний призов триває на Тернопільщині. До війська відправляють юнаків від 18 до 27 років.

Дотепер хлопцям, яким не виповнилося двадцять років, надавали відстрочку. Такі юнаки могли йти на службу у разі власного бажання. Сьогодні їх відправляють в армію в обов’язковому порядку.

Як повідомив в. о. обласного військового комісара Микола Бойко, весняний призов триватиме до кінця червня. Усього до армії з Тернопільщини відправлять півтисячі юнаків.

«Вони підуть служити до лав Збройних Сил України, Національної Гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Протягом місяця пройдуть загальновійськову підготовку в навчальних центрах, а в подальшому поїдуть до місць проходження служби. Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» призовник зобов’язаний прибути до призовної дільниці, а керівники підприємств, установ, організацій і навчальних закладів забезпечують своєчасне прибуття громадян призовного віку до призовних дільниць».

З районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Тернопільщини на обласний збірний пункт почали прибувати юнаки, які за рішеннями призовних комісій визнані придатними та будуть направлені для проходження строкової військової служби у Збройні Сили України. Як повідомили в обласному військкоматі, ці молоді люди самостійно, з розумінням і бажанням прибули до територіальних центрів комплектування, пройшли медичні комісії та з усвідомленням необхідності здобути військові спеціальності, йдуть до війська.