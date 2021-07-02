Весняний призов завершився на Тернопільщині. До Збройних Сил України з нашого регіону пішли служити 444 юнаки. Вони вже прийняли присягу та протягом місяця проходитимуть загальновійськову підготовку, а далі поїдуть до місць проходження служби.

Загалом на Тернопільщині зареєстровано до дванадцяти тисяч юнаків призивного віку. Більшість призовників ухиляється від служби, – каже обласний військовий комісар Ігор Гусєв. Відтак протягом призову відкрито 5 кримінальних справ, ще 60 справ наразі перебувають на розгляді.

«На жаль, проблема ухиляння від служби в армії актуальна і для Тернопільської області, і для всієї України. На жаль, тенденція з кожним роком погіршується. Навіть маючи підстави для відстрочки служби, молодь ігнорує вимоги законодавства. Проте завдання, поставлені перед нами ми виконали. 444 призовники відправили на службу. Більшість призовників пішли на службу до Збройних Сил України, Національної гвардій, до прикордонної служби, державної служби спеціального сполучення».

Додамо, призовники участі у бойових діях не братимуть. Вони служитимуть у підрозділах Збройних Сил України.