Циклон йде на Тернопільщину. За прогнозами Укргідрометеоцентру, протягом доби у краї відчутно похолоднішає та задощить. Значні опади ймовірні і вихідними.

Мінлива хмарність з проясненнями, пориви вітру та періодичні дощі — такі погодні умови спостерігатимуться на Тернопільщині до кінця тижня. Під час опадів суттєво знизяться температурні показники.

“Із заходу до України наблизиться циклон Kai. Дощі найбільш ймовірні в західній частині України. Щодо температури повітря, то протягом дня очікується +15 +19 градусів. Далі ще теплішатиме, але не без дощів”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, днями жителям Тернопільщини знадобляться парасолі. Оскільки циклон зумовлюватиме значні дощі по всій території західного регіону. Опади пройдуть і вихідними. А з наступного тижня у краї синоптики передбачають теплу і сонячну погоду. Стовпчики термометрів перевищуватимуть двадцятиградусну позначку.