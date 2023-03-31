У перші дні квітня на Тернопільщині потеплішає. За прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів підвищуватимуться до 15 градусів тепла. Втім, подекуди пройдуть дощі.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 1 квітня погоду області визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону з центром над Польщею.

«Очікується хмарна погода. Часом дощі. Вітер південно – західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 2 – 7º тепла, вдень 10 – 15º тепла. 2 квітня також буде хмарно з проясненнями. Місцями невеликі дощі. Вітер північно – західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 2 – 7º тепла, вдень 10 – 15º тепла».

За попередніми прогнозами, наступного тижня слід готуватися до чергової хвилі похолодання.

«З понеділка більша частина України знову пірне в похолодання і навіть можливий мокрий сніг. І лише на сході затримається тепла повітряна маса. Візьміть це до уваги! Проте, які б там не були підліткові весняні коливання, квітень, найніжніший та найоптимістичніший місяць року, вже йде до нас», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, поки розраховувати на стабільне весняне тепло не варто.