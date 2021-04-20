Штормове попередження оголосили на Тернопільщині.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, у регіоні можливі грози. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища першого рівня.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, у середу на Тернопільщині зберігатиметься похмура погода. Ймовірність опадів залишається високою. Температурні показники вдень коливатимуться від 11 до 14 градусів тепла.

«Волога повітряна маса охопить практично всі області. Дощі йтимуть з перервами, тому на прояснення можна розраховувати, але ось на тотальне сонце та суху погоду цілий день – навряд. Температура повітря компенсує сирість – у середу потепліє до денних +10 +15 градусів. Ночі ще залишаються холодними. Напрямок вітру – західний, невеликий або помірний», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, з п‘ятниці в Україну почне заходити похолодання, першим його відчує західний регіон.