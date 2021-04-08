Рідкісні весняні квіти розцвіли на території Національного природного парку “Дністровський каньйон”.

Фото надвичайно красивих рослин опублікував у фейсбуці старший науковий співробітник природного парку Андрій Бачинський, повідомляє Терміново.

Весна набирає обертів. Кілька світлин з урочища Говоди в околицях с. Нагоряни (Товстенська ОТГ)”, – написав він.

Жовті квіти на світлинах – це горицвіт весняний, фіолетові – сон (сон-трава, сон-зілля), білі – крупка весняна. Сон і горицвіт занесені до Червоної книги України. Рослини не можна зривати, адже вони під загрозою зникнення.