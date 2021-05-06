Цими днями на Тернопільському ставу запрацювали круїзні судна «Герой Танцоров» і «Капітан Парій».

Найближчим часом у перший цьогорічний рейс вийде і теплохід «Сигма» (що курсує до Водної арени).

В умовах карантину судна працюють з дотриманням всіх обмежувальних заходів.

Курсуватимуть теплоходи з понеділка до п’ятниці з 14:00 до 21:00 год., у вихідні та святкові дні – з 11:00 до 22:00 год. У дощову та штормову погоду теплоходи не працюватимуть.

Вартість разового квитка, придбаного у матроса, цьогоріч не змінилася. Проїзд дітей віком до 5 років – безкоштовний.

Звертаємо увагу! Якщо пасажир бажає зійти з теплохода на причалі «Дальній пляж», необхідно завчасно сповістити матросів. Вартість поїздки в одну сторону становить 15 грн.