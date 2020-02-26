У природному заповіднику “Медобори” розквітли підсніжники.

Фотографії первоцвітів показали у мережі, повідомляє Ternopil.te.ua.

Ці чарівні весняні квіти своєю появою повідомляють про пробудження природи. Вони одними з перших з’являються після зимового сну.

Підсніжник має два лінійних листки та просте стебельце з білою пониклою квіткою. Його цибулини – отруйні.

Латинська назва підсніжника – Ґалантус – походить від грецьких слів “гала” – молоко і “антос” – квітка. Тому його називають “молочною квіткою”.

Підсніжник звичайний – цінна декоративна рослина, яка користується величезним попитом, тому найбільше потерпає від людини.

Мешканцям Тернопільщини нагадують, що ці квіти занесені до Червоної книги України, тому збір квітів заборонений.