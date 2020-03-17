На Театральному майдані Тернополя комунальники демонтують ковзанку. Завершити роботи планують цими днями. Головну площу міста готують до весняно-літнього періоду.

Розморожувати лід на ковзанці почали на початку березня, – каже директор Тернопільського туристично-інформаційного центру Тарас Ковальчук. Повністю завершити демонтаж планують до двадцятого березня.

«Ковзанка працювала у Тернополі з 22-го грудня по березень. За цей час ми прийняли сотні туристів, жителів інших регіонів, а також тернополян. Як і планували, роботи з демонтажу розпочали у перших числах березня, виконує їх підрядник. Розморозка вже завершена, залишилося прибрати технічні засоби, пісок. Сподіваюся, підрядник завершить роботи вчасно, і вже цього тижня ми будемо мати підготовлений до весни майдан».

Як повідомили у туристично-інформаційному центрі, упродовж сезону ковзанка прийняла близько дванадцяти тисяч осіб. Відвідали її також іноземці та жителів інших областей.

Софія Романська