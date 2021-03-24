На Тернопільщині на зміну снігопадам і прохолодній похмурій погоді нарешті прийде справжня весна.

З вихідних у краї температурні показники підвищуватимуться до 14 градусів вище нуля. Температурні показники почнуть поступово підвищуватися із 25 березня.

А от найближчі прогнози синоптиків менш оптимістичні. Середа у краї буде холодною.

“24-го березня краще дивитися на Західну Європу, де температура повітря буде такою, якої дуже вже хочеться. Проте поки що в більшості областей України весна йде поступово, і явно повільнувато. У середу максимально протягом дня передбачається +2+6 градусів, а найближчої ночі навіть із морозами. Періодичний сніг та мокрий сніг ймовірний практично повсюди в Україні. Потепліє, хоча й не істотно, в кінці тижня. Тому гріємося приємними враженнями від спогадів про погоду, яку хто любить, і мріємо про більше тепла й сонечка”, – зазначає синоптик Наталка Діденко.

Отже, необхідно набратися терпіння і перечекати холоди. Вже вихідними можна буде насолоджуватися приємними весняними променями.