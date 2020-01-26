Весняні квіти матимуть шанси з’явитися на Тернопільщині навіть у січні. Адже в регіоні цими днями теплішатиме. Місцями температурні показники можуть сягати 9 – 10 градусів вище нуля.

«Неділя в Україні буде сухою та сонячною», – повідомила синоптик Наталка Діденко. Радуватиме теплом і початок наступного тижня.

«Температура повітря протягом дня 26 січня в Україні коливатиметься від +2 до +5 градусів, місцями +4 +9 градусів. Вітер очікується помірним, з південного заходу. У неділю опадів не очікується. Вони підгребуть орієнтовно під середу».

Найближчими днями погоду на Тернопільщині зумовлюватиме антициклон. Відтак жителі краю зможуть насолоджуватися теплом і сонцем. Любителям більш холодної пори радять почекати до середини наступного тижня.

За попередніми прогнозами, від середи на Тернопільщині почне холоднішати. Також метеорологи передбачають сильні вітри, повернення опадів у вигляді дощу та мокрого снігу та невелике зниження температурних показників.

Софія Романська