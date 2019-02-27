Весна не за горами: коли на Тернопільщині потепліє

27/02/2019 Розмір тексту:

Весняне потепління не за горами, – кажуть метеорологи. Вже з наступного тижня передбачають значно вищі температурні показники. Проте щодо найближчих прогнозів, то вони не надто оптимістичні. До кінця тижня спостерігатиметься похмура прохолодна погода.

«У найближчий понеділок, 4 березня, південно-західний вітер принесе в Україну потепління. Поступово температура повітря йтиме вгору і навіть перескочить +10 градусів. Але це буде з понеділка.

А поки що особливих змін у погоді, включно з вихідними, не буде. Звичайно, мокрий сніг притихатиме, подекуди переходитиме у дощ чи мряку, навіть подекуди прояснятиме. Проте температура повітря буде низькою. Найближчої ночі очікується від 2 тепла до 3 морозу, вдень +1+5 градусів. Весь час задуватиме холодний вітер, який вгомониться аж в суботу-неділю», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Упродовж доби в регіоні залишатиметься високою ймовірність дощів, – попереджають метеорологи. Стовпчики термометрів коливатимуться від незначного мінуса до незначного плюса.

Софія Романська