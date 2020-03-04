Сьогодні Україна буде чи не найтеплішою в Європі, – повідомила синоптик Наталка Діденко. У нас передбачають до 18 градусів тепла. Втім, місцями пройдуть короткочасні дощі.

Весняне потепління охопило більшість регіонів України. Тенденція підвищення середньодобових температурних показників спостерігатиметься до кінця тижня.

«4-го березня Україна буде чи не найтеплішою в Європі. В нас очікується +12+18 градусів, а на Півдні та місцями в Центрі може бути й до +20 градусів. Ложечкою дьогтю виявиться похолодання на крайньому заході до +5+10 градусів і лише там же пройдуть дощі, в Карпатах з мокрим снігом. Хоча це схоже на квітень, але все ж поки-що березень з таким подаруночком», – зазначає Наталка Діденко.

Опади принесуть на Тернопільщину невелике похолодання. За попередніми прогнозами синоптиків, хвилю прохолодного повітря та опадів слід очікувати ближче до вихідних.

Софія Романська