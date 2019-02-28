Весна на Тернопільщині розпочнеться з похолодання

28/02/2019 Розмір тексту:

Погода останнього дня зими і на початку календарної весни в області буде досить мінливою. Місцями можливий і сніг, і дощ, і сильний вітер, – попереджають метеорологи. Проте стовпчики термометрів в основному залишатимуться плюсовими.

Справжню весняну погоду метеорологи обіцяють вже наступного тижня. А поки що радять запастися терпінням.

«І сніг, і дощ, і сильний вітер, і до дванадцяти градусів тепла передбачається в Україні. Найтепліше буде на Заході, +7+12 градусів. У більшості областей очікується +3+8 градусів. Словом, пора вже починати тренуватися носити в сумці парасолю, більш весняний атрибут, аніж зимовий. Календарна весна розпочнеться короткочасним похолоданням, 1,2 та 3 березня одягайтеся тепліше. Але у понеділок знову потепліє.

Тому прислухайтеся до прогнозів, одягайтесь за погодою і тримайте себе та навколишню ситуацію у рівновазі», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Метеорологи попереджають: найближчими днями залишатиметься високою ймовірність опадів. Відтак радять не забувати парасолі.

Софія Романська