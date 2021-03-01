Календарна весна принесе на Тернопільщину мокрий сніг з дощем. Температура повітря коливатиметься від нуля до кількох градусів тепла. Дошкулятимуть пориви вітру.

Початок тижня на Тернопільщині буде похмурим і вологим. Але від середи у регіоні передбачають невелике потепління, характерне для весни.

«Весна зайде в Україну мокрим снігом та дощем. Температура повітря топтатиметься серед невеликих ‘плюсів‘, далі на тижні підвищиться. У середу-четвер потепліє до +5+11 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами метеорологів, у першій декаді березня спостерігатимуться різкі перепади температурних показників — від холоду до тепла. Така метеорологічна ситуація може позначитися на самопочутті жителів краю. Більш відчутних змін у погодних умовах радять очікувати у другій половині березня.