Зустріньте весну під ритми сучасного фольку. У понеділок, 25 березня, о 17.00 на Театральному майдані співатиме гурт «Мандри».

У його музиці поєднуються багато різноманітних музичних стилів, зокрема реггі, рок, блюз, є навіть елементи романсу. Глядачі зможуть насолодится живим драйвовим виконанням відомих хітів та нових пісень. У композиціях гурту кожен знайде щось для себе.

Зазначимо, що гурт брав активну участь у Революції гідності. На Київському майдані вони часто виступали з піснею «Не спи моя рідна земля», яка стала своєрідним закликом для багатьох добровольців.