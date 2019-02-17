Весна близько: на Тернопільщині розквітають первоцвіти

17/02/2019 0
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Весна вже зовсім близько. Так, на незначне потепління на Тернопільщині вже відреагували перші весняні квіти — підсніжники, які помалу видніються з-під снігу, що тане під сонячним промінням.

Так, очевидцями того, як оживає природа вже стали мешканці Кременеччини, пишуть Тернополяни. Люди у соцмережі «Фейсбук» діляться світлинами первоцвітів, що їх вже можна зустріти у Кременецьких горах.

Під час останньої прогулянки сьогодні вранці тамтешній житель Олексій Радчук натрапив на малесенькі квіточки під шаром минулорічного опалого листя.

– Підсніжник пробивається! Диво Божої природи. Дівочі скелі у Кременці почали перевтілюватися, прокидатися від зими. Все місто вкрите красивим туманом. З висоти пташиного польоту – це виглядає особливо, – ділиться враженнями від побаченого пан Олексій.

У коментарях до допису кременчани також додають фото цьогорічних підсніжників, які наче закликають зиму здатися та дати дорогу сонцю, теплу та весні.

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