Весна близько: на Тернопільщині розквітають первоцвіти

Так, очевидцями того, як оживає природа вже стали мешканці Кременеччини, пишуть Тернополяни. Люди у соцмережі «Фейсбук» діляться світлинами первоцвітів, що їх вже можна зустріти у Кременецьких горах.

Під час останньої прогулянки сьогодні вранці тамтешній житель Олексій Радчук натрапив на малесенькі квіточки під шаром минулорічного опалого листя.

– Підсніжник пробивається! Диво Божої природи. Дівочі скелі у Кременці почали перевтілюватися, прокидатися від зими. Все місто вкрите красивим туманом. З висоти пташиного польоту – це виглядає особливо, – ділиться враженнями від побаченого пан Олексій.

У коментарях до допису кременчани також додають фото цьогорічних підсніжників, які наче закликають зиму здатися та дати дорогу сонцю, теплу та весні.