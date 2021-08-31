На Тернопільщині відбулося оригінальне весілля далекобійників, котре привернуло увагу, як мешканців Чорткова, на вулицях якого були помічені святкові вантажівки, так і всієї нашої області.
Відеозапис зі святковою колоною вантажних і легкових автомобілів, прикрашених повітряними кульками та квітами, було оприлюднено на сторінці спільноти в мережі Фейсбук, повідомляє 0352.ua.
“Весілля далекобійників у Чорткові. Як Вам атмосфера?”, – запитував у дописі автор відеозапису.
Користувачі відразу кинулися вітати молодят і хвалити оригінальний задум. А проте знайшлися й ті, кому не сподобався стан дороги, по якій рухалися транспортні засоби.
“Щастя любові і сімейного щастя”,- написав Ігор Гордій.
“Дорога така, шо плакати треба”,- зазначив Віталік К…
“Весілля клас, а дорога то взагалі капець”,- прокоментував Ігор П…
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