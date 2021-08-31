На Тернопільщині відбулося оригінальне весілля далекобійників, котре привернуло увагу, як мешканців Чорткова, на вулицях якого були помічені святкові вантажівки, так і всієї нашої області.

Відеозапис зі святковою колоною вантажних і легкових автомобілів, прикрашених повітряними кульками та квітами, було оприлюднено на сторінці спільноти в мережі Фейсбук, повідомляє 0352.ua.

“Весілля далекобійників у Чорткові. Як Вам атмосфера?”, – запитував у дописі автор відеозапису.

Користувачі відразу кинулися вітати молодят і хвалити оригінальний задум. А проте знайшлися й ті, кому не сподобався стан дороги, по якій рухалися транспортні засоби.

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