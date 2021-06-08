П’ять років минуло від створення у Тернополі благодійної ініціативи “Веселі колеса”. Завдяки цьому проекту, люди з інвалідністю мають змогу безкоштовно пересуватися.

Благодійну ініціативу “Веселі колеса” створив тернополянин, батько дитини з інвалідністю Володимир Костишин. Він разом з дружиною вирішив допомагати іншим. “Відзначили п’ять років своєї діяльності. Хоча ми допомагаємо і старшим людям у візках, але насамперед наші ініціатива існує для того, щоб полегшити життя дітей з інвалідністю, які мають особливі мобільні потреби.

Всі ці п’ять років ми їздили і продовжуємо їздити дорогами міста Тернополя і району. Ми робимо це для того, щоб в міру своїх можливостей допомогти в соціалізації дітей з інвалідністю. Щиро вдячні тим, хто небайдужий і підтримує цю ініціативу. Особливо тішить, що кількість подібного транспорту на вулицях нашого міста і навіть області, з кожним роком зростає. Ми сподіваємось, що це і надалі сприятиме позитивним системним змінам в нашому суспільстві в питаннях інклюзії”, – зазначає Володимир.

Завдяки “Веселим колесам”, у Тернополі сотні діток і дорослих з інвалідністю отримали послуги транспортування. Благодійний проект реалізовується за підтримки небайдужих людей.