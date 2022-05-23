Весь в татуюваннях і зі шприцом: вночі Тернополем швендяв дуже підозрілий тип. ФОТО

Тернопільські патрульні виявили громадянина, який мав при собі, ймовірно, заборонені речовини.

Сьогодні близько 2-ї години ночі, патрулюючи на вулиці Анатолія Живова, інспектори помітили чоловіка, який різко перебіг через проїжджу частину та спробував утекти, як найдалі від поліцейського автомобіля. Патрульні наздогнали та зупинили чоловіка.

Охоронці порядку провели поверхневу перевірку та виявили у громадянина шприц із невідомою рідиною, ймовірно, наркотичною.

Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування всіх обставин цієї події.