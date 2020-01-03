20 грудня Верховний Суд виніс постанову у справі щодо облаштування парку на території вулиць Київська-Тарнавського.

Зокрема, Суд скасував попередні рішення судів у цій справі у частині заборони міській раді вчиняти будь-які дії щодо земельної ділянки майбутнього парку.

Верховний Суд в постанові зазначив, що суди першої та апеляційної інстанції прийняли незаконні рішення, які не ґрунтуються на вимогах чинного законодавства.

Постанова Верховного Суду набрала законної сили та оскарженню не підлягає. Відтак, міська рада може вчиняти дії щодо вищезазначеної земельної ділянки майбутнього парку.