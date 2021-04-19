Верховна Рада прийняла рішення присвоїти звання Героя України тернополянину Віктору Гурняку.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Віктор Гурняк тернополянин. Він закінчив 27 школу, технічний коледж та ВУЗ. Був виховником Тернопільського Пласту.

З перших днів війни на сході України почав волонтерити: закуповував необхідні речі, доправляв вантажі, забезпечував необхідним спорядженням бійців на фронті. У вересні 2014 року Віктор пішов служити добровольцем у батальйон «Айдар».

А вже 19 жовтня 2014 року загинув від мінометного снаряду, коли під обстрілом вивозив поранених у боях під Луганськом.

“Для нього не існувало чогось, на що б він не зважився заради України. Він добровільно віддав усе, навіть власне життя в 27 років! Він гідний звання Героя України! З 2015 року ми зверталися з клопотанням про присвоєння Віктору Гурняку найвищої нагороди. І Верховна Рада, нарешті, нас почула. Слово за Президентом!”, – зазначив Сергій Надал.