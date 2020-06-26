Понад дві сотні людей відселили через підтоплення у Монастириському районі.

Наразі рівень води поступово знижується. Втім, мешканцям підтоплених домогосподарств радять почекати з поверненням додому.

Від паводків найбільше постраждали села Устя Зелене, Коропець, Вістря у Монастириському районі. Там тимчасово пересилили із своїх домівок майже дві сотні людей. Деякі мешканці все ж залишилася перебувати вдома. Вони долають відстані на човнах.

«Ми сформували два евакуаційні пункти: у Коропці спортивний зал школи інтернату, а для жителів Устя Зеленого – в одній із шкіл ми облаштували приміщення, яке може приймати людей. Перед евакуацією свої речі потрібно скласти у верхні поверхи або під стріху, потрібно відкрити для худоби хліви, щоб вона мала можливість врятуватися. Обов’язково потрібно виключити світло та перекрити газ, при можливості потрібно забити вікна і двері перших поверхів. Хочу звернутися до мешканців Монастириського району, після зниження рівня води, коли повернетеся додому, потрібно просушити будівлі, не користуватися електроприладами, не просушивши їх, не користуватися одразу енергопостачанням будинку, не споживати воду, не прокип’ятивши. Наша служба перевірить всі колодязі та продезінфікує їх, криницями можна буде користуватися лише після відповідних лабораторних досліджень», – каже начальник ДСНС області Віктор Маслей.

За попередніми прогнозами синоптиків, грози і зливи ймовірні на Тернопільщині і наступного тижня. Чи призводитиме це до подальших підтоплень, покаже час.

Софія Романська

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