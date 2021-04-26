У Кременці помер відомий режисер і сценарист Василь Скоропляс.
Про велику втрату повідомляють у спільноі Типовий Кременець.
“Кременеччина втратила ще одного великого українця. Перестало битися серце нашого земляка Василя Скоропляса.
Василь Володимирович Скоропляс – був режисером-постановником, сценаристом студентського експериментального театру “Пілігрим” КОГПА ім. Тараса Шевченка та режисером Центру культури і дозвілля Кременецької міської ради.
У 2013 році отримав заслужене звання “Почесний громадянин міста Кременець”, – ідеться у повідомленні.
Додати свій коментар