У Кременці помер відомий режисер і сценарист Василь Скоропляс.

Про велику втрату повідомляють у спільноі Типовий Кременець.

“Кременеччина втратила ще одного великого українця. Перестало битися серце нашого земляка Василя Скоропляса.

Василь Володимирович Скоропляс – був режисером-постановником, сценаристом студентського експериментального театру “Пілігрим” КОГПА ім. Тараса Шевченка та режисером Центру культури і дозвілля Кременецької міської ради.

У 2013 році отримав заслужене звання “Почесний громадянин міста Кременець”, – ідеться у повідомленні.