Великоднє диво: мати, котра залишила немовля у “вікні життя”, хоче його забрати

Справжнє диво, яке не так часто трапляється у житті, днями все ж сталося у Тернополі.

Нещодавно ми писали про те, що 27 квітня у “Вікні життя” в Тернополі залишили новонародженого хлопчика. Блакитноокому малюку вже навіть встигли дати ім’я – Володимир, а також прізвище – Великодній.

І ось вчора стало відомо, що мама хлопчика все ж змінила своє рішення і разом із подругою прийшла до пологового, щоб повернути свого сина. Цю інформацію журналістам сайту Тернополя 0352.ua у телефонному режимі підтвердили медики пологового будинку №2.

Щоправда, процедура повернення займе деякий час і потребуватиме генетичної експертизи, за допомогою якої жінка зможе довести, що саме вона є біологічною матір’ю немовляти.